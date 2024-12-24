شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام يمنى: مقتل طفل وإصابة 3 آخرين في سقوط قذيفة مدفعية على قرية بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل طفل يمني وأصيب ثلاثة آخرين من أسرة واحدة، جراء قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، على قرية البومية بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية قولها: "إن ميليشيا الحوثي استهدفت بشكل مباشر منزل مواطن بقذيفة هاون، ما أسفر عن استشهاد طفل (4 سنوات) وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بشظايا متفرقة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى حيس الميداني".