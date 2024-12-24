شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعتقل عناصر إرهابية في عملية عسكرية بمحافظة "هيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الجيش الصومالي القبض على عناصر من المليشيات الإرهابية في مدينة بلدويني بمحافظة هيران.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم/الاثنين/ أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية في أحياء مدينة بلدويني بهدف تعزيز الأمن والاستقرار حيث يواصل الجيش الوطني تنفيذ العملية العسكرية لملاحقة فلول مليشيات الشباب الإرهابية التي تتحصن في مدينة بلدويني فى الصومال.

وأضافت أن قائد القوات البرية العميد سهل عبدالله عمر، وصل اليوم إلى منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى حيث تكبدت المليشيات الإرهابية خسائر فادحة وعقد قائد القوات البرية سلسلة اجتماعات مع ضباط الكتيبة الـ3 وأهالي المنطقة من أجل الوقوف على الاحتياجات القائمة والأوضاع العامة.