شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس مُديرية الأمن العام التابع لـ"حماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مساء اليوم الاثنين، اغتيال رئيس مديرية الأمن في جهاز الأمن العام التابع حركة "حماس"، ثروت محمد أحمد البيك، في غارة جوية على قطاع غزة، نُفذت بناء على معلومة استخباراتية .



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) إن "البيك" كان في مُجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤه فيما كانت سابقا مدرسة "موسى ابن نصير" في حي الدرج والتفاح في قطاع غزة.



وأضاف إن مديرية الأمن في جهاز الأمن العام التي كان يرأسها "البيك" كانت تعمل عى تشكيل صورة استخباراتية تساعد على اتخاذ القرارات لدى حماس، وهي الجهة القائمة على حراسة مسؤولي وقيادات المنظمة كما تتولى المسؤولية عن توفير المخابئ للمسؤولين والقادة لغرض استمرار نشاطهم العسكري.



وأوضح أن "البيك" كان يُعتبر من الحلقات الرئيسية والجهات البارزة في صنع القرار.