شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لفلسطينيين بحي الشجاعية شرقي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لحي الشجاعية، شرقي محافظة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طيران الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع /مشتهى/ بحي الشجاعية.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45,317 مواطنا وإصابة 107,713 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.



وفي السياق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أوامر بالإخلاء للفلسطينيين من عدة مناطق في /الشجاعية/.



وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة /الشجاعية/ وعدد من المناطق المحيطة بها شرق غزة.



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قالت، في تقرير لها، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال، أصبحت حديثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة للنجاة بأرواحهم.



وأشارت "أونروا" إلى أن 83% من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو صنفه جيش الاحتلال "مناطق محظورة".



ووفق آخر الإحصائيات، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليونين، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي غرب جنوب القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".