شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الأردن والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الإثنين فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4" والذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية.



ويهدف التمرين إلى تعزيز جاهزية القوات المشاركة والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتبادل الخبرات وتطوير مهارات الأفراد من خلال التدريبات المشتركة التي تشمل مجالات عدة مثل التخطيط الاستراتيجي، والإجراءات القتالية واللوجستية، ما يعزز من قدرة الطرفين على العمل معا بشكل منسق وفعّال في مختلف الظروف.



ويُعد هذا التمرين جزءًا من التعاون العسكري المتواصل بين الأردن والإمارات، ويعكس العلاقات الوثيقة بين الدولتين في المجال العسكري، والتي تستند إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية، وتجسيداً للإدراك المشترك لأهمية التضامن في مواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة.



يشار إلى أن هذا النوع من التمارين العسكرية المشتركة يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتهديدات الإقليمية، ما يعزز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين، والاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية في حالات الطوارئ والأزمات.