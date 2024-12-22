شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وهولندا يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال أحداث سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال الأحداث الجارية في سوريا.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان لها اليوم /الأحد/ أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حسين استقبل بريكلمانس، والوفد المرافق له في العاصمة العراقية بغداد، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، خاصة في مجالات التعاون العسكري والاستخباري ضمن جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تناول آخر التطورات الأمنية في المنطقة.



واستعرض حسين الرؤية العراقية بشأن الوضع الراهن والتطورات في سوريا من الجوانب السياسية والأمنية، مشددا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين وتبادل الزيارات بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.



وشدد الجانبان على أهمية الدور الفاعل للمجتمع الدولي في دعم سوريا وشعبها، بعد المعاناة الكبيرة خلال السنوات الماضية.