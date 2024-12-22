شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين حادثة الدهس بمدينة ماجديبورج الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديد لحادثة الدهس المروعة التي وقعت في سوق تجارية بمدينة ماجديبورج في ألمانيا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وعبرت وزارة الخارجية البحرينية (بنا) عن خالص تعازي البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.