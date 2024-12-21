شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد ضرورة مساعدة الشعب السورى دون تجاوز على سيادة أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، ضرورة تضافر الجهود ومساعدة الشعب السوري على إدارة شئون بلاده بدون أى تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضى السورية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على تقييم الأوضاع فى سوريا؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني ، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخصوصا في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين.



وأشاد السوداني بالدور الإيطالى الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيرا إلى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي.



من جانبه، أكد كروسيتو رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق انطلاقا من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة.



وفي السياق، بحث وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي مع نظيره الإيطالي كويدو كروسيتو، سبل تطوير التعاون المشترك.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته (واع) - أن الوزير العباسي ثمن جهود إيطاليا ودورها الكبير من خلال الخبراء والمدربين الإيطاليين الموجودين ضمن بعثة حلف الناتو ودعمهم للعراق من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي أُقيمت لكوادر وزارة الدفاع داخل وخارج العراق.