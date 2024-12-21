شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: نطالب برحيل القوات الأجنبية من كامل الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي "يوسف العقورى" في مؤتمر علمي تحت عنوان "التدخلات الخارجية وأثرها على الأزمة الليبية" بدعوة من المركز الليبية للدراسات ورسم السياسات، حيث شارك في المؤتمر الذى أقيم في العاصمة الليبية طرابلس عدد من النخب والمهتمين والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية، مطالبا برحيل القوات الأجنبية من كامل الأراضى الليبية.

أكد مجلس النواب الليبي، أنه تم تقديم عدد من الورقات البحثية المختلفة للتدخل الخارجي في ليبيا، بالإضافة إلى تقييم دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا .

وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان الليبي يوسف العقوري كلمة في افتتاح المؤتمر، أكد من خلالها على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد من خلال العمل على وقف جميع التدخلات في الشؤون الداخلية للبلاد، موضحا أن ذلك يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا من خلال العمل على وضع دستور دائم للبلاد ودفع عملية المصالحة وتوحيد السلطة التنفيذية، والتأكيد على حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.

كما أشار العقورى فى كلمته إلى تاريخ الآباء المؤسسين للدولة الليبية الذين حرصوا على استقلال البلاد، وتجنب الوقوع تحت تأثير النفوذ الخارجي .

كما جدد العقورى شكره للمشاركين فى المؤتمر والجهة المنظمة، مؤكدا على ضرورة تكاثف جميع الجهود الوطنية الصادقة لوقف التدخلات الخارجية في ليبيا وتغليب المصالح العليا للبلاد.