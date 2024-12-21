شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: عناصر الدعم السريع هاجمت الأطقم الطبية بمستشفى بشائر بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أدانت شبكة أطباء السودان، قيام عناصر من الدعم السريع، بمهاجمة الكوادر الطبية، فى مستشفى بشائر بالخرطوم، للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، مشيرة إلى أن عناصر الميليشيا تسببت فى تعطيل العمل فى المستشفى.

وقالت شبكة أطباء السودان فى بيان اليوم السبت :"للمرة الثانية خلال أقل من شهرين أطلقت قوة من الدعم السريع النار على الكوادر الطبية والمرضى بمستسفى بشائر جنوب الخرطوم مما أدى لإصابات وسط الكوادر الطبية وتسبب في تعطيل العمل بالمستشفى التي يقدم بها فريق من وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلاحدود خدماتهم للمرضى والمواطنين بالمنطقة".

وتابع البيان :"تدين شبكة أطباء السودان الانتهاكات المتكررة على الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف بالغة التعقيد في مواقع سيطرة الدعم السريع، حيث يعاني الأطباء من عمليات الاعتداء المستمر من قبل المسلحين الذين يتبعون للدعم السريع وعدم توفير الحماية لهم في ظل أوضاع إنسانية سيئة مع توقف أغلب المرافق الطبية وشح في المعينات الطبية".