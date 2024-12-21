شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ442 تواليًا، عبر شنِّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.