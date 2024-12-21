شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام لـ "الأونروا" ينتقد قرار السويد بشأن وقف تمويل الوكالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قرار السويد بشأن نيتها وقف تمويل الوكالة.. واصفا إياه بأنه "مخيب للآمال"، حيث إن القرار يأتي في ظل مرور اللاجئين الفلسطينيين بأسوأ أوضاع إنسانية خلال العقود الأخيرة.



وقال لازاريني - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - "إن هذا اليوم يعد يوما حزينا".. معربا عن أمله في أن تعيد السويد النظر في قرارها، وتواصل دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال "الأونروا".



وقد أعلنت السويد، في وقت سابق اليوم، نيتها وقف تمويل وكالة "الأونروا"، ولكنها أكدت التزامها بتقديم مساعدات لغزة عبر منظمات أخرى، عقب تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي يمنع أنشطة "الأونروا" داخل إسرائيل والقدس الشرقية، مع التلويح بإجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثية أخرى.



وتقدم وكالة "الأونروا" خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.