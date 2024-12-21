شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل المغرب ورئيس موريتانيا: حريصون على تطوير مشاريع الربط بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في أنبوب الغاز الإفريقي - الأطلسي، ومبادرة تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأفاد الديوان الملكي المغربي - في بيان الجمعة - بأن اللقاء يأتي في إطار علاقات الثقة والتعاون القوية بين البلدين، وأواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، ثمن قائدا البلدين التطور الإيجابي الذي تشهده الشراكة المغربية - الموريتانية في جميع المجالات.