شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بسوريا: ناقشنا مع الشرع دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة الأمريكية بسوريا إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى اجتمعت اليوم بمسؤولين من الإدارة السورية الجديدة، مؤكدة أن الاجتماع تطرق إلى الأحداث الإقليمية وأهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت السفارة الأمريكية بسوريا أن الاجتماع ناقش دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تؤدى لحكومة تحترم حقوق السوريين، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش المبادئ التى اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها فى العقبة.