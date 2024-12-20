شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة الصحة اللبنانية لـ"الخليج 365": تحية لمصر أول الداعمين لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور جوزيف الحلو ، مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية، الدعم الذى قدمته الدولة المصرية لوزارة الصحة والقطاع الطبي في لبنان منذ اللحظات الأولى للحرب الغاشمة، وحتى الآن .

قال الحلو ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، في كل أزمة يمر بها لبنان نجد الأيأدى المصرية أول من تمتد لمساندتنا منذ الحرب الأهلية ، مرورًا بأزمة جائحة كورونا ، وانفجارات مرفأ بيروت الذى لم يقتصر فيه الدعم المصرى السخى على إرسال الأدوية والمسلتزمات الطبية ، بل أرسلت الدولة المصرية فرقا طبية من أبنائها للوقوف جنبا إلى جنب مع أشقائهم من الأطباء والممرضين اللبنانيين.

أشار الحلو إلى الدور الإنسانى البارز الذى قدمه المستشفى الميدانى المصرى ، حيث قدم ولا يزال خدمات طبية جليلة للنازحين من الجنوب والمناطق التي تعرضت للغارات الإسرائيلية .، إضافة إلى الطائرات التي أسلتها مصر إلى مطار بيروت محملة بشحنات من المساعدات الطبية .



ويتوقع الحلو ، أن يكون لمصر دور أيضا في مرحلة إعادة الإعمار ، فنحن لا نزال في مرحلة حصر الخسائر ، وإعداد الإحصاءات، ومصر تبدى استعدادها الدائم لمساندة الشعب اللبناني حتى يستعيد الحياة كما كانت قبل الحرب.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارة رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى مؤخرا إلى مصر، والتى أكد خلالها استمرار دعم مصر اللامحدود للشعب اللبنانى ، جاءت لتؤكد الدور المصرى الثابت تجاه لبنان .