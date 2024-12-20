الخليج اليوم .. 12 مليون زائر لموسم الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2024 استطاعت جذب نحو 12 مليون زائر من مختلف دول العالم منذ انطلاقه حتى الآن.

ومنذ بدأت أعمال الموسم في أكتوبر 2024، شهد الموسم حضورًا لافتًا من الزوار من مختلف أنحاء العالم، إذ جرى تنظيم آلاف الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، والمعارض الفنية، والعروض المسرحية، والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية.

يضم موسم الرياض 2024 خمس مناطق رئيسية، هي: بوليفارد وورلد، المملكة أرينا، بوليفارد سيتي، The Venue، وحديقة السويدي. كل منطقة تقدم تجربة فريدة للزوار، مع توسعة بوليفارد وورلد بنسبة 30% لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار، وإضافة مناطق جديدة تمثل ثقافات متعددة من حول العالم.

يُذكر أن الموسم حقق رقمًا قياسيًا في أسبوعه الأول، حيث بلغ عدد الزوار مليونين، ما يعكس الشغف الكبير بالموسم الذي ينتظره الجمهور سنويًا.

يستمر موسم الرياض 2024 في تقديم المزيد من الفعاليات والأنشطة المميزة، مع توقعات بزيادة أعداد الزوار في الأسابيع المقبلة، ما يعزز مكانة الرياض كوجهة ترفيهية عالمية.