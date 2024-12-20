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الخليج اليوم .. أحمد الشرع: السعودية وضعت خططاً جريئة ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

 

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام سورية أن الوفد الأميركي الذي زار سوريا أخيراً ناقش مع الإدارة الجديدة في دمشق رفع العقوبات ومن بينها قانون قيصر.

 

 

وأضافت أن الوفد الأميركي بحث اليوم الجمعة، مع الإدارة الجديدة أيضاً رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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