شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى حوسان غرب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة إن المواجهات تركزت في مناطق “الضبعة"، "العين"، "كروم الشراقا" والمطينة"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان.

وأضاف أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان وسط القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة أريحا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من مدخلها الجنوبي، وقوة أخرى من مدخلها الشمالي.