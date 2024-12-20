شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باكستان يؤكد دعمه الثابت لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس باكستان "آصف علي زرداري" دعم بلاده الثابت لفلسطين، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الفلسطيني لدى إسلام آباد "أحمد جواد ربيع".



وأعرب زرداري - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية الجمعة- عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الشعب الباكستاني يقف بجانب الفلسطينيين ويقوم بدعمهم بشكل كامل في نضالهم المشروع وسعيهم لتقرير مصيرهم.



وكان رئيس باكستان قد أدان في وقت سابق الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، ودعا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.