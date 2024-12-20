شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وألمانيا يوقعان اتفاقية لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية المغربية فوزي لقجع، والمسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية "يان شيلينغ" ،الخميس بالرباط، اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب.

وأوضح بيان صادرالخميس، أن يهدف هذا البرنامج إلي دعم التدابير المتعلقة بقدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، حيث أبرز "لقجع" جودة التعاون المغربي الألماني، خاصة من خلال البنك الألماني للتنمية، لمواجهة تحديات تغير المناخ ومواكبة الانتقال البيئي، بالإضافة إلي الأهمية المتزايدة للمرونة المناخية ضمن المنطق المالي والاقتصادي، مذكراً بالأولوية التي يوليها المغرب سعيا لإرساء اقتصاد أخضر وتعزيز الإجراءات المستقبلية .

من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أحمد البوارى، بالتعاون المثمر القائم بين المغرب وألمانيا، لا سيما في مجال الفلاحة، معتبرا أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس تعاونا نموذجيا .

من جانبه، أكد وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، على ضرورة مكافحة تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه وترشيد استهلاكها، مضيفا أن المغرب منخرط في تطوير الطاقات المستقبلية التي أضحت تلعب دورا مهما .

من جانبه، أبرز سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط روبرت دولغر، أن توقيع هذه الاتفاقية يرمز يشكل قوي لتعاون نموذجي، تطبعه الثقة المتبادلة والتعاون المثمر حول أجندة مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الكبرى.

وأشار دولغر إلي الحاجة الملحة للتحرك بشكل فوري لمواجهة تحديات تغير المناخ، باعتبار قضية المناخ أولوية استراتيجية في المستقبل.

أما مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في المغرب، يان راجبار، فأكدت أن مكافحة تغير المناخ تشكل ركيزة أساسية ورمزية للتعاون مع المغرب.