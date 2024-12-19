شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نحرص على وحدة سوريا وندعم عملية سياسية لا تقصى أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني عن حرصه على وحدة الأراضي السورية وندعم عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا.

وفي السياق نفسه، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى بلادهم.

كما أعادت العراق 36 سوريا من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم.

أعلنت السلطات العراقية أنها تباشر اليوم الخميس،إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إليها قبل أسبوعين، إلى بلدهم عن طريق البرّ بعد "تنسيق العمل" مع السلطات في سوريَا .



وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- : إن العملية جرت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال.