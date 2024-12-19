شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع نظيره الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك على هامش أعمال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

