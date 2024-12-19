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الرئيس المصري يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع نظيره الفلسطيني

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك على هامش أعمال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت بالقاهرة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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