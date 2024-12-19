بيع قصر في دبي بشارع الأحلام مقابل 55 مليون دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: في مؤشر جديد يؤكد اعتماد دبي على العقارات في جزء كبير من مكانتها الاقتصادية، بيع قصر في "شارع الأحلام" بدبي الخميس بقيمة 200 مليون درهم، بحسب بيان صحافي، ويقع القصر في مجمع هيلز غروف داخل دبي هيلز إستيت.

وبني القصر على مساحة تزيد عن 37.700 قدم مربع، ويتكون من أربعة طوابق تشمل تراساً على السطح ودوراً سفلياً وحديقة واسعة مع مسبح فريد التصميم، كما يوفر إطلالات بانورامية متميزة على ملعب الغولف والأفق الممتد لوسط مدينة دبي وبرج خليفة.

وفي سياق متصل، بلغ سوق العقارات في دبي ذروته في تشرين الأو (أكتوبر الماضي)، مسجلاً أكثر من 20 ألف معاملة بإجمالي قيم بلغ 60.5 مليار درهم إماراتي (16.47 مليار دولار أمريكي).

وتعكف دبي على جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، خاصة من المملكة المتحدة وشرق آسيا والولايات المتحدة، ما ساعد على زيادة تسليم المنازل الجديدة بنسبة 50% في الربع الثالث من العام 2024، وفقاً لتقرير نشرته "الإمارات اليوم".