شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال تلقى القبض على 4 إسرائيليين تسللوا إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إلقاء القبض على 4 "مدنيين" إسرائيليين تسللوا بشكل بغير شرعي داخل لبنان.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان بثته صحيفة يديعوت آحرنوت الإسرائيلية أنها تلقت شكوى من مسؤولين في الجيش الإسرائيلي حول إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم داخل الأراضي اللبنانية.



كما ذكر البيان أن المشتبه بهم يُجرى استجوابهم وسيحدد المسؤولون الإجراءات التي سيتم اتخاذها معهم بناءا على نتائج التحقيق.



من جانبه، وصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بـ "الحادث الخطير"، وأنه يحقق في الأمر.



يُشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق في 26 من نوفمبر الماضي على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.