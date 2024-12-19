شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال رام الله وتعتقل شابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمالي مدينة رام الله وتعتقل شابين قبل أن تنسحب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، 14 فلسطينيا على الأقل بالضّفة الغربية من بينهم جريح، وطفلان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، ورام الله، وجنين، والخليل، وطولكرم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

كما نفذت تلك القوات عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في بلدة بيت عوا غرب الخليل، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً.