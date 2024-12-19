شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين إلى الجيش السوري إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى بلادهم.

كما أعادت العراق 36 سوريا من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم.

أعلنت السلطات العراقية أنها تباشر اليوم الخميس،إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إليها قبل أسبوعين، إلى بلدهم عن طريق البرّ بعد "تنسيق العمل" مع السلطات في سوريَا .



وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- : إن العملية جرت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال.