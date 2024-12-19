شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طولكرم ويفرض حصارا على مخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة طولكرم وفرضت حصارا على مخيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل اقتحمت المدينة من محورها الغربي، واتجهت عبر شارع العليمي ودوار المحاكم ودوار شويكة باتجاه مخيم طولكرم.

وأوضحت، أن آليات الاحتلال تمركزت على مداخل المخيم، وعلى طول شارع نابلس المحاذي له من الجهتين وفرضت حصارا عليه، وسط منع المركبات من المرور واجبارها على العودة باتجاه المدينة.. كما جرفت آليات الاحتلال البنية التحتية عند مدخل المخيم الرئيسي.

وجاء هذا الاقتحام بعد ساعتين من قصف طيران الاحتلال لمركبة في حارة البلاونة وسط مخيم طولكرم؛ ما أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح خطيرة.