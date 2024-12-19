شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مسنة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مُسنة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الخميس، بإصابة مسنين يبلغان من العمر (65 عاما) بالرصاص الحي، أحدهما مسنة أصيبت بــ3 رصاصات في الصدر، واليد، والقدم؛ ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، وسرعان ما أعلن عن استشهادها.

وأشارت المصادر إلى أن شابا يبلغ من العمر (21 عاما) أصيب هو الآخر بالرصاص الحي في البطن، فيما تعرقل قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى إصابات أخرى في المخيم، وما زالت المواجهات مستمرة داخل أحياء المخيم.