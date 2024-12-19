الخليج اليوم .. ملك البحرين يفتتح مشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

افتتح العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفه، مشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير، كأكبر مشروع استراتيجي في تاريخ مملكة البحرين في قطاع الطاقة، إذ يتوقع وصول الطاقة الإنتاجية في المصفاة إلى 400,000 برميل يوميًا، مما يمثل زيادة بنسبة 42%.

الملك حمد بن عيسى أثناء حفل الافتتاح

ووصف العاهل البحريني المشروع بـ"الحيوي والكبير" إذ يحمل بشائر الخير لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الفرص الوظيفية النوعية أمام الكوادر الوطنية، حسب وصفه.

وأكد أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية الرائدة في القطاع النفطي، مشيداً بما حققته الصناعة النفطية في المملكة من تقدم أسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين.

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، الدكتور عبدالرحمن جواهري، أن المشروع يُعد أكبر مشروع استثماري في مملكة البحرين، يهدف إلى تحسين أداء صناعة النفط عبر تقنيات جديدة، مبينًا أنه جرى توظيف أكثر من 500 مهندس ومهندسة بحرينية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أشار الجواهري إلى أن هناك خطة لتوظيف البحرينيين بنسبة تصل إلى 90% في السنوات الخمس المقبلة، وأضاف أن كل وظيفة داخل الشركة تخلق حوالي 10 وظائف خارجية في القطاع الخاص لدعم الصيانة والخدمات.

وتشير المعلومات إلى أن مشروع المصفاة الجديد سيخصص 85% من إنتاج المصفاة للتصدير، مما يدعم الاقتصاد البحريني، ويعزز العائدات الحكومية، إلى جانب توفير منتجات عالية الجودة للسوق المحلي.