الخليج اليوم .. وزير الداخلية الكويتي: حريصون على تعزيز العلاقات مع العراق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن الكويت حريصة على تعزيز العلاقات مع العراق، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في أثناء افتتاحه مع وزير الصحة العراقي د.صالح الحسناوي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، مستشفى الكويت الجراحي الحكومي في محافظة البصرة بجمهورية العراق.

ونقل الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الداخلية تحيات وتقدير سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى قيادة وشعب العراق الشقيق، معربا عن سعادته لوجوده بين إخوانه وأشقائه في جمهورية العراق الشقيق.

وأكد أن افتتاح مستشفى الكويت الجراحي الحكومي في البصرة يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ويجسد إيمان الكويت الراسخ بأهمية التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء في العراق.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الجهات الكويتية والعراقية الذي حقق هذا المشروع على أرض الواقع، مؤكداً أن هناك عددا من المشاريع المستقبلية بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن مستشفى الكويت الجراحي الحكومي في محافظة البصرة العراقية هو منحة من الكويت إلى الشعب العراقي الشقيق ويضم أجنحة للمرضى من الرجال والنساء وقاعات عمليات ومركزا لعلاج المناظير ومركزا للجراحة الباطنية ومركزا لجراحة المناظير ومركزا لجراحة الليزر وقسما للعناية المركزة والفائقة وصالة للحوادث والطوارئ المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.