الخليج اليوم .. قطر تحتفل بيومها الوطني وأمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تحتفل قطر باليوم الوطني إحياء لذكرى تأسيس الدولة على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878، إذ يستذكر القطريون في هذه المناسبة سيرة المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني، الذي أرسى عند تسلمه مقاليد الحكم يوم 18 ديسمبر 1878 قواعد قطر الحديثة التي أصبحت في ظل زعامته كيانا عضويا واحدا متماسكا وبلدا موحدا مستقلا.

وهنأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، المواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وقال أمير البلاد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "في يومنا الوطني العزيز، أهنئكم مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها علينا كل عام بالخير والمسرات، وأن يديم على قطر وأهلها السلام والسعادة وكريم الهبات. يوم وطني سعيد لنا جميعا".

وتعد مناسبة اليوم الوطني مناسبة سامية بالنسبة للقطريين إذ يجدد عبرها أسمى معاني الولاء والوفاء لقائد مسيرة نهضة البلاد ورمز عزتها، مؤكدا العزم على مواصلة البذل والعطاء من أجل الوطن العزيز ورفعته وتقدمه، وتكثيف جهود البناء والنماء لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستكمال تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حمد بن أحمد المهندي أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يكتسب كل عام أهمية خاصة وبعدا جديدا في ظل الإنجازات المتعددة والنجاحات المتواصلة التي تحققها البلاد في المجالات كافة، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وبتكاتف وبذل وعطاء أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا: "إن احتفالنا هذا العام يأتي مواكبا للاستفتاء التاريخي على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وما مثله هذا الحدث الكبير من معان ودلالات عميقة، وما أكده من حقائق راسخة عبرت جميعها عن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والوعي المتوارث لشعب قطر ومدى إيمانه والتزامه وتمسكه بالوحدة الوطنية وحرصه على المشاركة الشعبية والتفاعل الإيجابي مع قضايا الوطن والاستحقاقات الوطنية".