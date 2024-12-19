الخليج اليوم .. الحوثيون: هجوم إسرائيل لن يثنينا عن الرد ومواصلة دعم غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعليقاً على عشرات الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة، أكد الحوثيون أن الرد آت.

وقال المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور نشر على منصة إكس، اليوم الخميس، إن "الهجوم الإسرائيلي لن يثني الحوثيين عن الرد ومواصلة دعم قطاع غزة"، وفق تعبيره.

صاروخان باليستيان

كما أضاف أن "الهجوم على تل أبيب تزامن مع غارات إسرائيل على اليمن".

إلى ذلك، أوضح أن الجماعة استهدفت هدفين عسكريين في يافا، بصاروخين باليستيين

وكانت إسرائيل حذرت الحوثيين من الاستمرار في إطلاق الصواريخ، متوعدة بضربات موجعة. وفي رسالة عبر الفيديو أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنّ الحوثيين أصبحوا "مصدر تهديد عالمي".

اتهام لإيران

كما اعتبر أنّ من يقف خلفهم هو "النظام الإيراني الذي يموّل ويسلّح ويوجّه أنشطة هذه الجماعة". وأضاف "سنواصل التحرك ضدّ أيّ كان، أيّ كان في الشرق الأوسط، يهدّد دولة إسرائيل".

كذلك أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية على "أهداف عسكرية"حوثية شملت خصوصا "مواني وبنى تحتية للطاقة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع أكتوبر 2023.

كما أطلقت الجماعة المدعومة من إيران عشرات الصواريخ والمسيرات نحو تل أبيب. وفي يوليو، الماضي (2024) أدّى انفجار مسيّرة مفخّخة في تلّ أبيب بهجوم نفّذه الحوثيون إلى مقتل مدني إسرائيلي. وردّا على هذا الهجوم شنّت إسرائيل ضربات انتقامية على محافظة الحديدة الساحلية اليمنية.