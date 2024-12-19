فنان العراق ضياء العزاوي يتوج بجائزة "نوابغ العرب" لمسيرة تفوح بعبق التراث

الرياص - اسماء السيد - ضياء العزاوي، أيقونة الفن العربي الحديث، يُتوج بجائزة "نوابغ العرب" لعام 2024، تكريمًا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، مزج فيها التراث بحداثة متجددة. بأعماله التي عبرت القارات، أصبح صوتًا نابضًا بالهوية والإنسانية. "الخليج 365" من دبي: في لحظة تقدير لإبداع استثنائي، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فوز الفنان العراقي ضياء العزاوي بجائزة "نوابغ العرب" لعام 2024 في فئة الأدب والفنون.

هذا الإعلان، الذي جاء في تغريدة عبر منصة "إكس"، لم يكن مجرد تهنئة بفوز فردي، بل إشادة بمسيرة فنية تجاوزت النطاق المحلي لتصبح رمزًا عالميًا يعبر عن الهوية العربية.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدته: "نهنىء الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون، الفنان ضياء العزاوي من العراق، حيث استلهم تراث بلاد الرافدين ليقدّم العديد من الأعمال الفنية التي عُرضت في أبرز متاحف ومعارض العالم. تناولت أعماله قضايا إنسانية عربية، ودمجت بين الخط والشعر والتراث بأسلوب فني معاصر".

وأضاف: "نبارك للفنان ضياء العزّاوي فوزه، ونحتفي بإبداعاته التي ألهمت الأجيال وجعلت من الفن العربي رسالة عالمية مؤثرة".



جاءت الجائزة تكريمًا لمسيرة طويلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، نجح خلالها العزاوي في المزج بين التراث الثقافي العريق لبلاد الرافدين وبين الأساليب الفنية الحديثة، ليصبح أحد أبرز أعلام الفن التشكيلي العربي.



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ضياء العزاوي: ولادة فنان في قلب الحضارة

ضياء العزاوي في بغداد، في بيئة غنية بالتراث والتاريخ. درس علم الآثار في جامعة بغداد، وهو تخصص شكّل الأساس لرؤيته الفنية التي استلهمت رموز وأساطير الحضارات القديمة. هذه الدراسة زودته بفهم عميق للتراث الثقافي، وهو ما انعكس لاحقًا في أعماله الفنية التي جمعت بين عمق الماضي وحداثة الحاضر. وُلدفي بغداد، في بيئة غنية بالتراث والتاريخ. درس علم الآثار في جامعة بغداد، وهو تخصص شكّل الأساس لرؤيته الفنية التي استلهمت رموز وأساطير الحضارات القديمة. هذه الدراسة زودته بفهم عميق للتراث الثقافي، وهو ما انعكس لاحقًا في أعماله الفنية التي جمعت بين عمق الماضي وحداثة الحاضر. لم يتوقف العزاوي عند دراسة التاريخ، بل تعمق في دراسة الفنون الجميلة في معهد الفنون في بغداد، حيث بدأ بصياغة رؤيته الفنية التي تدمج بين الخط العربي والنحت والرسم. في عام 1969، أسس حركة "الرؤية الجديدة" في بغداد، وهي حركة فنية كانت من أبرز الحركات الحداثية في العالم العربي، وركزت على إعادة تعريف العلاقة بين التراث الفني التقليدي والتجريب الحديث.

أعمال تتحدث عن الإنسان والقضايا العربية

تعتبر أعمال ضياء العزاوي لوحة فنية ناطقة تحمل قضايا الإنسان العربي. منذ بداياته، سعى الفنان إلى التعبير عن التحديات التي واجهها العالم العربي، من الاحتلال إلى الصراعات، مرورًا بقضايا الهوية واللجوء. لم تكن أعماله مجرد صور أو منحوتات، بل هي رسائل إنسانية تمس الصميم.



تميز العزاوي باستخدامه المبدع للحروف العربية والشعر في لوحاته، حيث كانت الكلمات تمتزج مع الألوان لتخلق حوارًا بصريًا وأدبيًا. من خلال أعمال مثل "أطفال غزة" و"فلسطين ومحمود درويش"، لم يكتفِ بالتعبير عن الأزمات، بل قدم تكريمًا للأمل والصمود.



من بغداد إلى العالمية: رحلة التألق

مسيرة العزاوي الفنية امتدت عبر عقود طويلة، وشهدت عرض أعماله في أبرز متاحف ومعارض العالم، مما عزز مكانته كأيقونة للفن العربي الحديث. شارك في معارض كبرى مثل بينالي البندقية في إيطاليا وبينالي ساو باولو في البرازيل، حيث كان تمثيله للعالم العربي محط إعجاب عالمي.



أعماله معروضة في متاحف بارزة مثل متحف "تيت مودرن" ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، والمتحف الوطني للفن الحديث في بغداد، ومتحف الفن العربي الحديث. كما وصلت أعماله إلى متاحف عالمية مثل متحف بيكاسو في برشلونة ومتحف آغا خان في كندا.







"أيام الصقر وقصائد أخرى: أدونيس" للعزاوي علاوة على ذلك، أقام معارض فردية حصدت إشادة واسعة، منها "تخيلات متحققة" عام 2023، و"رسم الشعر" عام 2022، ومعرض "شيء مختلف: النحت والنسيج" عام 2015.



"نوابغ العرب": احتفاء بالعقول العربية

تأتي جائزة "نوابغ العرب"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون المنصة الأكبر عربيًا لتكريم المبدعين في مختلف المجالات. المبادرة التي تكرم الإنجازات في الأدب والفنون، العمارة والتصميم، العلوم الطبيعية، الاقتصاد، والهندسة، تهدف إلى تسليط الضوء على الشخصيات العربية التي أثرت الحضارة الإنسانية.



محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أجرى اتصالًا مرئيًا مع العزاوي لإبلاغه بفوزه، مشيدًا بدوره في إيصال الفن العربي إلى العالمية. وقال القرقاوي إن المبادرة تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد للاحتفاء بالعقول العربية وتقديمها كقدوة للأجيال القادمة.

— صحيفة الخليج (@alkhaleej) https://twitter.com/alkhaleej/status/1869655181119705090?ref_src=twsrc%5Etfw

لجنة الأدب والفنون ضمت شخصيات بارزة مثل محمد أحمد المر والدكتور أحمد عبدالله زايد حجاب، الذين أشادوا بتأثير العزاوي في تطور الفن العربي ودمجه بين التراث والحداثة بأسلوب فريد.

