شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة بيت فجار وقرية بير الباشا ويحاصر قرية مردا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في المنطقة الغربية ووسط البلد، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل .. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بير الباشا جنوب جنين وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، كما شددّت حصارها لقرية مردا، شمال سلفيت.