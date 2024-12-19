شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على صنعاء والحديدة تطال محطتى كهرباء وميناء ومنشأة نفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير صحفية، فجر اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في اليمن طالت مدينتي صنعاء والحديدة.

وذكرت تقارير يمنية وإسرائيلية متطابقة أن إسرائيل شنت أربع غارات على ميناء الحديدة، فضلا عن غارتين إضافيتين ضربتا منشأة نفطية في محطة رأس عيسى شمال الحديدة؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما طالت غارات أخرى محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال صنعاء؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء الحديدة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له استهدفت مواقع عسكرية تابعة لـ "الحوثيين" في اليمن على طول الساحل الغربي والمناطق الداخلية، مشيرا إلى أن الهجمات جرى تنفيذها "تحت إشراف مديرية الاستخبارات والبحرية الإسرائيلية، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطط الضربات.

في حين أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي - نقلا عن مسئول أمريكي، لم يسمه - القول إن إسرائيل أبلغت واشنطن بالضربات الجوية على اليمن قبل تنفيذها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تشارك في تلك الغارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن - قبل ساعات - إنه اعترض صاروخا أطلقت من اليمن، وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، مضيفا أنه "تمّ تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال أن يكون هناك حطام متساقط من عملية الاعتراض".

