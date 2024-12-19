شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن انتشال 20 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة صفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الحرس الوطني التونسي، الأربعاء، إن قوات الحرس البحري انتشلت 20 جثة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس.

وجرى إنقاذ 5 مهاجرين وما زال البحث مستمراً عن مفقودين، بحسب بيان الحرس الوطني.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن القارب كان قد أبحر الليلة الماضية من سواحل منطقة الشابة "المهدية".

وتعاني تونس من تدفق آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى أراضيها على أمل إيجاد فرصة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

لكن تونس تواجه ضغوطاً من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا لمنع تدفق المهاجرين.