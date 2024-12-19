شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقى: نتخذ كل التدابير لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوى، الأربعاء اتخاذ الحكومة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الإنزلاق نحو حرب مفتوحة، مشيرا إلى أن العراق لديه من القوة والقدرة على بسط الأمن والاستقرار في البلاد.



وقال المسؤول العراقي، في تصريح خاص مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية، :" إن القوات المسلحة العراقية مستمرة بأداء مهامها بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة"، لافتا إلى أن هناك حملة عراقية لحصر السلاح بيد الدولة والجيش وتحكيم سلطة القانون.



وأضاف أن هناك ضغوطات كبيرة على الحكومة في الوقت الراهن لإتخاذ مواقف باتجاه ظاهرة السلاح خارج الدولة، موضحا أن "هناك حوارا سياسيا بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة سواء داخل الإطار التنسيقي أو خارجه لعدم جر البلاد إلى الحرب".



وشدد علاوي على أن الحكومة العراقية تبذل كل ما في وسعها لحماية جميع المصالح الغربية في بغداد، منوها إلى أن هناك علاقات قوية بين العراق والولايات المتحدة.



وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قال في وقت سابق إن بلاده تتحرك داخليا وخارجيا من أجل منع توسع الصراع، مضيفا أن المنطقة برمتها تحت الخطر، لكن الجهود الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة قد تساعد في فرض هدوء نسبي إقليميا