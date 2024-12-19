شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والرئيس القبرصى يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا، تحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وتحمي مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي العاهل الأردني، الأربعاء، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بحثا المستجدات الإقليمية.

وأعاد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية بالقطاع، وبذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

وتطرق الاتصال، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى الميادين.