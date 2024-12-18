شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني والوفد البرلماني المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.



وأكد الفراية خلال اللقاء عمق العلاقات الأردنية-العراقية، التي وصفها بالتاريخية والمتشابكة اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مشيرا إلى أن الأردن يعمل وفق التوجيهات الملكية على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية.



وشدد الفراية على حرص الأردن على تعزيز الأمن على حدوده، مؤكدًا أن الحدود الأردنية-العراقية آمنة ومستقرة بفضل التنسيق الأمني عالي المستوى بين الجانبين.



واستعرض الفراية، الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصًا على الواجهة السورية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التعاون الإقليمي لمحاربة تهريب المخدرات الذي شهد تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.



وأبدى الوزير الأردني استعداد وزارة الداخلية لتذليل أي عقبات تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة وإقامتهم فيها، ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن الجالية العراقية المقيمة في الأردن، والتي يبلغ عددها 117 ألفًا، تحظى بسمعة طيبة وتعكس علاقات الأخوة بين الشعبين.



من جهته، عبّر الدكتور المشهداني عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة في دعم العراق والدفاع عن مصالحه، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، خاصة في الجانب الاقتصادي.



ودعا إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية، خصوصًا في مجالات الأمن المائي والمناخي.



وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث شدد الجانبان على أهمية أمن المنطقة واستقرارها، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق هذه الغاية.



حضر اللقاء عدد من مديري المديريات في الوزارة، إضافة إلى السفير العراقي لدى الأردن عمر البرزنجي.