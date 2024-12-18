شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: خروقات الاحتلال مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النالر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الخروقات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، تعد مخالفة لاتفاق وقف اطلاق النار.



وقال ميقاتي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أورده التلفزيون اللبناني - "إن لبنان عاني ولا يزال يعاني من تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي ألحق أضرارًا بشرية واقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية"، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات باتت واضحة للجميع".



وأضاف ميقاتي - مخاطبا الرئيس التركي أردوغان - "إن دعمكم اساسي لوقف العدوان في هذا المجال وانتم تملكون شبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية، ما قد يعجّل في وقف العدوان نهائيا والانصراف الى ترميم القيم الانسانية التي انتهكت على نطاق واسع في وطننا وبين اهلنا".



وتابع "نعوّل أيضا على الدور الذي تتمتعون به والحضور الفاعل لتركيا في المنطقة والعالم خاصة في ما يحفل به محيطنا الجغرافي من تغييرات سياسية جذرية خاصة في سوريا التي تشهد احتلالا لجزء من ارضها ويجب الضغط بقوة لانهائه فورا.