شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة الدعم الدولى لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة الدعم الدولي لسوريا على نطاق واسع.

وقال جير بيدرسون، المبعوث الأممي إلى سوريا، اليوم الأربعاء، إنه يجب العمل على إعادة إعمار سوريا من أجل تعافيها بشكل كامل.

وأضاف "بيدرسون"، خلال مؤتمر صحفي من دمشق: "نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية للشعب السوري"، وإطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين، آملًا رفع العقوبات عن سوريا من أجل بدء عملية التعافي.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلن التلفزيون الرسمي السوري، سقوط نظام بشار الأسد، وبثَّ التلفزيون شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدى 11 يومًا.