شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.. "الإندبندنت": هدنة 60 يوما أبرز البنود والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الخبراء يعتقدون أن وقف إطلاق النار في غزة قريب مع تزايد التوقعات بشأن الاتفاق، والذي من شأنه أيضًا أن يشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، حيث أعربت إسرائيل وحماس عن تفاؤلهما بإمكانية التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من الجمود.

وعلمت الصحيفة، أن الهدنة ستكون مبدئيًا لمدة 60 يومًا، دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، ودعت حماس باستمرار إلى مغادرة جميع القوات الإسرائيلية غزة، ومن المرجح أن تنسحب القوات الإسرائيلية من مراكز المدن في غزة والطريق الساحلي، وسيأتي ذلك بعد مفاوضات مكثفة مطولة لمحاولة إنهاء الحرب التي استمرت 14 شهرًا.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماعات المتعلقة بوقف إطلاق النار، في حديثها إلى رويترز، إن من المتوقع أن يسافر نتنياهو إلى القاهرة وأن اتفاق الهدنة قد يتم الاتفاق عليه في الأيام المقبلة.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال بيان من مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعًا مع كبار المسئولين العسكريين والأمنيين على جبل الشيخ، وهو هضبة استراتيجية داخل سوريا مباشرة. وعبرت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان السورية بعد ساعات من انهيار نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

أصدر نتنياهو بيانا قال فيه إن قواته ستبقى في المنطقة العازلة في المستقبل المنظور، "حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل"، يقع جبل الشيخ على بعد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي التي تسيطر عليها سوريا - ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها زعيم إسرائيلي قدمه في سوريا إلى هذا الحد.

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الناجين في غزة على مراحل مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. ويُعتقد أن حوالي 60 رهينة على قيد الحياة، معظمهم إسرائيليون، ما زالوا في الأسر في غزة، بالإضافة إلى جثث 35 آخرين.