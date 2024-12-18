شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45.097 شهيدا و107.244 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 38 مواطنا وإصابة 203 آخرين.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أن هذه المجازر تسببت في ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,097 ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء ، والمصابين إلى 107,244 جريحا وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 ، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية ل "وفا" بأن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة على الطريق المؤدي إلى وادي المطوي.

يذكر أن قوات الاحتلال شنت خلال الأيام الماضية حملة تفتيش على تسجيلات كاميرات المراقبة في مدينة سلفيت والمناطق الغربية خاصة بلدتي كفر الديك وبروقين.