شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف الاحتلال شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم / الأربعاء /، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 14 شهرا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في بلدة خزاعة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأتان.

وسبق هذا الاستهداف غارة على أرض زراعية في حي "أبو ريدة" شرق خزاعة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة الموجودين في بلوكات 2220, و2221, و2222, و2223 بالإخلاء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 45,059 مواطنا، وإصابة 107,041 آخرين، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.