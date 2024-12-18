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الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وإعادة إعمار

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القاهرة - سامية سيد - أعرب جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، عن أمله باعتماد دستور جديد في سوريا، مؤكدا حاجة البلاد إلى مساعدات إنسانية فورية وإعادة إعمارها من أجل بداية عملية إنهاء العقوبات.

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، في تصريحات له، إلى انتقال سياسي موثوق في سوريا بمشاركة جميع المكونات، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للانتقال السياسي في سوريا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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