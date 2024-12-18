شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وإعادة إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، عن أمله باعتماد دستور جديد في سوريا، مؤكدا حاجة البلاد إلى مساعدات إنسانية فورية وإعادة إعمارها من أجل بداية عملية إنهاء العقوبات.

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، في تصريحات له، إلى انتقال سياسي موثوق في سوريا بمشاركة جميع المكونات، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للانتقال السياسي في سوريا.