شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الائتلاف السورى: يجب تحقيق أهداف الثورة بتحقيق الحرية وانتقال ديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إلى أنه "يجب عقد مؤتمر وطني شامل يمثل كل المحافظات وفق معايير متفق عليها"، مطالبا "الجميع بدعم الحكومة الحالية لحين تشكيل حكومة انتقالية بعد مارس المقبل".



واعتبر أن "الضمانة الأساسية لسوريا هي شعور المواطنين بالمساواة لتعزيز وحدة الشعب السوري"، مؤكدا أنه "يجب تحقيق أهداف الثورة بتحقيق الحرية والعدالة وانتقال ديمقراطي مبني على المساواة في الحقوق والواجبات".

وقال بعد كتابة دستور جديد يتعين على الحكومة الانتقالية إجراء استفتاء على الدستور وانتخابات حرة، مضيفا أنه يتعين أن تتمتع الحكومة الانتقالية بالمصداقية وألا تكون قائمة على الطائفية.