شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يحذر من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها واعتبرها عدواناً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.

وشدد الصفدي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين المملكة وروسيا.

وأكد الصفدي خلال الاتصال أن وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها يمثلان الخطوة الأولية نحو خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الصفدي ولافروف،طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية.