الخليج اليوم .. رئيس الوزراء الهندي يزور الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وسائل إعلام هندية إن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من المقرر أن يصل إلى الكويت يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين.

وعلى إثر الزيارة، يفترض بحسب ما نقلت وسائل إعلام كويتية أن يجري رئيس الوزراء الهندي محادثات لتعزيز التعاون المشترك، وتوطيد علاقات الصداقة التاريخية بين الكويت والهند، وطبقاً لصحف هندية تناولت فحوى مضامين الزيارة فإنها سوف تكون زيارة تاريخية إذ تعد الأولى من نوعها لرئيس وزراء هندي إلى الكويت منذ 43 عامًا.

وذكرت صحيفة «The Times of India» أن الكويت المورد الموثوق به للنفط الخام وغاز البترول المسال إلى الهند، وهي موطن لجالية هندية قوامها مليون نسمة، وهي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم يزرها مودي بعد.