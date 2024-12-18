الخليج اليوم .. الإمارات تطلق خدمة التوصيل بالدرونز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت دولة الإمارات أول خدمة من نوعها في الشرق الأوسط للتوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، وذلك في إطار تدشين أحدث حلول النقل الجوي لتعزيز مكانة دبي، وتتوقع هيئة دبي للطيران المدني وصول نسبة تغطية توصيل الطلبات بـ "الدرونز" في دبي إلى 33% من مساحتها بحلول عام 2030، ملتزمة في مواصلة دورها في خلق فرص جديدة عبر تنظيم وتشغيل الطائرات بدون طيار والتمهيد لاحتواء جميع أنواع التكنولوجيا الناشئة.

وأكد الشيخ حمدان آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي تواصل تطوير البنية التحتية المتقدمة وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية وتبنّي أحدث حلول النقل الجوي التي تعزز مكانة دبي في صدارة مدن المستقبل.

وقال الشيخ حمدان آل مكتوم، إن بلاده مستمرة في دعم مقومات الاقتصاد المتنوّع والمرن والرقمي للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في دبي، فضلاً عن تمكين صناعة الطيران والنقل الجوي في دبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كمحفز للبحث والتطوير وتحقيق النمو المستدام ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التنقّل الذكي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".

ودشن الشبخ حمدان آل مكتوم طلب الخدمة الأول عبر المنصة المتواجدة في جامعة "روتشستر للتكنولوجيا - دبي"، التي تشكل إحدى نقاط الهبوط ضمن شبكة التوصيل المتكاملة بالطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، فيما انطلق الطلب من إحدى نقاط التوصيل المعتمدة في الواحة.