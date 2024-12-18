الخليج اليوم .. الكويت.. إعفاء المكلفين بأعمال اختبارات الثاني عشر من البصمة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف في وزارة التربية، منصور الظفيري، قراراً يقضي بإعفاء المكلفين بأعمال لجان سير الامتحانات للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي من البصمة واعتبارها مهمة رسمية.

وفي الوقت نفسه، نص القرار على الاكتفاء ببصمة واحدة في أثناء الدوام الرسمي للمكلفين بأعمال لجان سير الامتحانات الصفوف النقل للمرحلة المتوسطة والصف العاشر والصف الحادي عشر، وفقاً لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ونص القرار على منع دخول المتعلمين إلى لجنة الامتحانات بعد الموعد المحدد للامتحان ووقف العمل بنظام المراقب المقيم في لجان سير الامتحانات.

الخطوة التي أعلنتها وزارة التعليم الكويتية تزامنت مع إعلان وزارة التربية الكويتية عن تشكيل لجنة جديدة للمطبعة السرية المركزية، لتبدأ أعمالها بالمراجعة الشاملة والدقيقة للأجهزة والتقنيات المستخدمة في تجهيز وطباعة الامتحانات والتحقق من نظم الأمن والحماية المطبقة في مقر المطبعة.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي بإشراف مباشر من وزير التربية جلال الطبطبائي للتدقيق على جميع مراحل إعداد الامتحانات بدءا من الفحص وصولا إلى التوزيع بما يضمن جاهزية المطبعة بأعلى مستويات الكفاءة والسرية.